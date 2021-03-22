Буковина у "червоній зоні" вже рівно три тижні, однак темпи захворюваності на коронавірус в області не знижуються. У половині лікарень ковідні реанімації переповнені.

Попри всі жорсткі обмеження ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Чернівецькій області стабільно складна. Буковинські епідеміологи наголошують, що останні три тижні були найгіршими за весь час пандемії.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Заповненість госпітальних баз складає близько 64-65%. Проте є ряд таких баз у місті Чернівці, де завантаженість, на жаль, досить висока і коливається близько 95-98%.

Добова кількість госпіталізованих все ще перевищує сотню хворих. І більшість з них необхідно одразу везти в реанімацію. Проте потрапити туди нині непросто.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Проблема цієї третьої хвилі в тому, що поступають пацієнти вже, на жаль, досить важкі, які потребують негайної дотації кисню, з сатурацією менше 80%. Тому завантаженість реанімаційних відділень наших госпітальних баз досить висока і складає, на жаль, в половині баз по 100%.

Слова чиновника підтверджують і лікарі. Причому більшість хворих в реанімації - середнього віку.

Роман Курулюк, анестезіолог-реаніматолог Чернівецької міської лікарні №1:

На сьогоднішній ранок всі 12 кисневих точок реанімаційних зайняті повністю. Тобто, щоб навіть когось, можливо, гіршого, тяжчого, перекласти, перевести в реанімацію немає можливості. Раніше було, в першу хвилю, другу, вік в основному був ближче до 60 років, 65, 75. Зараз дуже багато молодих людей - 44, 47, 43, 42, 39, 46 років.

Епідеміологи припускають, що Буковина зможе покинути "червону зону" не раніше, ніж за два тижні.

Наталія Гопко, головна санітарна лікарка Чернівецької області:

Якби дотримувалися карантинних вимог, я думаю, що ми б вже й сьогодні констатували стабілізацію ситуації. На жаль, відмічалися численні порушення. Ми знаємо, що гучно святкували 8 березня, от власне цими днями ми маємо наслідки цих святкувань.

З початком Великого посту буковинці вже не влаштовують гучних весіль. Проте підприємці й надалі порушують карантинні вимоги. За вихідні інспектори перевірили пів тисячі об'єктів - склали 29 адмінпротоколів.

Анжела Косован, начальниця головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області:

Частина протоколів - це за недотримання карантинних обмежень, це магазини продуктові. Але більшість - це все-таки заклади громадського харчування, в яких було понад 20-30 і більше відвідувачів.

Відчутного зниження рівня захворюваності на COVID-19 на Буковині поки не фіксують. Проте обмеження червоної зони, дали ефект, звітують чиновники.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Якби не було червоної зони, якби не було карантину, повірте мені, на жаль, ми могли мати дуже плачевні наслідки. А плачевні наслідки - це ті, коли пацієнти від COVID-19 помирає вдома. Тобто якщо пацієнт від COVID-19 помирає вдома, це означає, що система охорони здоров'я не здатна справитись вже з пандемією.

Наразі у Чернівцях відкривають в одній із міських лікарень ще одну госпітальну базу на 40 місць для лікування хворих на COVID-19.