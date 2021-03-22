На три тисячі менше. У неділю кількість хворих на COVID-19 знизилася, - що характерно для будь-яких вихідних. Минулої доби заразилися майже вісім тисяч українців.

Від ускладнень померли 157 людей. Найбільше інфікувань у Львівській, Одеській, Житомирській, Київській та Вінницькій областях. Це дані Мінохорони здоров'я. Там також нагадують: відсьогодні в країні почався другий етап вакцинації від коронавірусу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: