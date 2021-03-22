В Україні стартував другий етап вакцинації від COVID-19 - Максим Степанов [ Редактировать ]
На три тисячі менше. У неділю кількість хворих на COVID-19 знизилася, - що характерно для будь-яких вихідних. Минулої доби заразилися майже вісім тисяч українців.
Від ускладнень померли 157 людей. Найбільше інфікувань у Львівській, Одеській, Житомирській, Київській та Вінницькій областях. Це дані Мінохорони здоров'я. Там також нагадують: відсьогодні в країні почався другий етап вакцинації від коронавірусу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
На сьогоднішній ранок в країні зроблено 111 025 щеплень. 22 березня в Україні починається чергова ланка другого етапу вакцинації. До організації щеплень окрім мобільних бригад додаються ще стаціонарні пункти щеплень в кількості 565 одиниць. Згідно з нашою "дорожньою картою" вакцинації, щеплення відбувається у 5 етапів.
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