Угорщина схвалила для використання індійську вакцину "Ковішилд" [ Редактировать ]
У світі за останню добу понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше у Бразилії, США та Індії. У Німеччині через збільшення кількості інфікувань, до 18 квітня продовжили карантин.
А Угорщина, де також загрозлива статистика, схвалила для використання індійську вакцину "Ковішилд" і китайську "Кансіно". 16 % угорців уже вкололи першу дозу протиковідного препарату.
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