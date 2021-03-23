У світі за останню добу понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше у Бразилії, США та Індії. У Німеччині через збільшення кількості інфікувань, до 18 квітня продовжили карантин.

А Угорщина, де також загрозлива статистика, схвалила для використання індійську вакцину "Ковішилд" і китайську "Кансіно". 16 % угорців уже вкололи першу дозу протиковідного препарату.