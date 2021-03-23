В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса. Там заявили, что на самом деле вакцина не может быть "оружием", которое изменяет генетический материал человека.

На странице ЦОЗ в Facebook отметили, что мРНК-вакцины против COVID-19 никогда не попадают в ядро клетки, где находится ДНК человека.

"Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК любым образом", – говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что на самом деле мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать у человека иммунитет к коронавирусу.

Граждан призвали читать только официальные объяснения от специалистов, все они есть на портале относительно кампании по вакцинации в стране.

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