В Украине за прошедшие сутки подтвердили 333 летальных случая от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Это впервые, когда за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого антирекордом было 289 летальных случаев. Столько было зафиксировано 17 марта.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 431 человек.

Отметим, всего за сутки подтвердили 11 476 новых случаев коронавируса. Госпитализировали более 2,5 тысячи человек, выздоровели - 8044. Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в мире закончится к 2022 году. В Организации призвали жителей планеты набраться терпения по вопросам вакцинации, также неизбежной стала ситуация, что у граждан в Европе летом появятся паспорта вакцинации.

Кроме того, мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии в мире. Тем не менее, что в том случае мир все равно в лучших условиях, чем был в начале пандемии COVID-19.

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