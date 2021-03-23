В Украине новый антирекорд по летальным случаям от COVID [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 333 летальных случая от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Это впервые, когда за сутки зафиксировали более 300 смертей от COVID-19. До этого антирекордом было 289 летальных случаев. Столько было зафиксировано 17 марта.
Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 431 человек.
Отметим, всего за сутки подтвердили 11 476 новых случаев коронавируса. Госпитализировали более 2,5 тысячи человек, выздоровели - 8044. Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Львовской областях и в Киеве.
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Кроме того, мутации коронавируса COVID-19 у грызунов и диких животных могут привести к новой пандемии в мире. Тем не менее, что в том случае мир все равно в лучших условиях, чем был в начале пандемии COVID-19.
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