У Луцьку суд поновив на посаді екс-очільника Волинської дитячої лікарні Сергія Ляшенка. Його звільнили понад пів року тому нібито за одноразове порушення обов'язків керівника підприємства. Торік у грудні медик отримав на руки рішення суду про своє поновлення на роботі. Але досі повернутися до виконання обов'язків не може. Чому - знають мої колеги.

Абсолютно незаконне рішення, абсолютно несподіване для мене, абсолютно необґрунтоване.

Так своє звільнення прокоментував лікар із двадцяти п'ятирічним стажем Сергій Ляшенко. Майже чотири роки він очолював Волинську обласну дитячу лікарню в Луцьку. Але торік обласні чиновники приєднали її до перинатального центру. А фактично - віддали йому в підпорядкування.

Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:

Необхідно було Ляшенка позбавитись негайно. З цієї посади і це і стало підставою для того, щоб винайшли якийсь висмоктані із пальця речі, які були два роки тому про те, що він допустив оце так зване одноразове грубе порушення трудової дисципліни.

Відтоді медик шукав справедливості в судах. Виграв позов у Луцькому міськрайонному суді проти Волинської обласної ради. Саме за наказом голови облради Сергія Ляшенка і звільнили.

Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:

Це було зловживання своїм посадовим становищем голови обласної ради. І саме тому Луцький міськрайонний суд, слухаючи цю справу прийняв рішення про те, що незаконним є це розпорядження.

Та чиновники рішення про поновлення на роботі медика оскаржили в апеляційному суді. Нині ж облраду представляла керуюча справами Мирослава Якимчук, яка на попередньому слуханні була - свідком. Тож представляти іншу сторону - не мала права.

Чи ви допитувалися як свідок? - Так. -з приводу тих обставин, які встановлювались судом щодо звільнення позивача із займаною посади? - Так.

І ось судді зачитують ухвалу.

Зоряна Бовчалюк, головуюча суддя:

Суд ухвалив закрити апеляційне провадження відкритої ухвали Волинського апеляційного суду від 12 лютого 2021 року в справі за позовом Ляшенка Сергія Васильовича

Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:

Це означає, що рішення вступило в силу і з цієї хвилини, з цього моменту з цього дня Ляшенко Сергій Васильович є генеральним директором Волинського обласного дитячого об'єднання захисту інтересів матері і дитини.

Представниця облради від коментарів відмовляється.

Не маю - зайнята, спішу - на роботу.

Робота чекає і на поновленого лікаря. Він каже під час засідання дуже хвилювався, але рішенням суду - задоволений.

Сергій Ляшенко, позивач:

Перед очима пробігло всі 24 роки, які я віддав лікарні чотири останніх я керував цією лікарнею. Відчуття переповнюють, справедливість перш за все.

Суд зобов'язав облраду виплатити медикові зарплату майже за пів року та компенсувати моральну шкоду. Тож незаконне розпорядження ексголови облради обійдеться нинішній владі в понад сотню тисяч гривень, якщо та не звернеться до Верховного суду.