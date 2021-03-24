Coronavac для всіх: розробники запевнили у безпеці препарату для дітей [ Редактировать ]
Розробники китайської вакцини Coronavac заявляють, що вона безпечна для дітей від трьох до 17 років. У компанії протестували препарат на понад півтисячі дітей і заявили, що серйозних побічних дій не виявили. Лише у двох піднялася температура.
Фахівці зазначають, серед дітей значно рідше трапляється тяжкий перебіг хвороби, але ризик є, і вони можуть заражати інших. Додам, Україна очікує постачання партії вакцини Coronavac до кінця березня.
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