Як відрізнити деменцію та хворобу Паркінсона від забудькуватості [ Редагувати ]
Людина, яка страждає на деменцію, втрачає не лише пам'ять, як при забудькуватості, а й здатність мислити, орієнтуватися та говорити. Про це повідомлять лікарі-неврологи.
Забудькуватість - це наслідок втоми, стресу чи нестачі сну, а деменція - хвороба, яка потребує медичного спостереження.
Всі ми можемо забути, куди поклали ключі або як звуть актора у фільмі, але за деменції людина забуває важливе: як користуватися телефоном, не впізнає знайомі особи, втрачається у власному районі. Вона втрачає не лише пам'ять, а й здатність мислити, орієнтуватися, говорити.
Зниження нюху, порушення сну, запори, депресія без видимих причин, а також дрібний почерк можуть бути першими ознаками розвитку хвороби Паркінсона.
Ранні ознаки (хвороби Паркінсона - ред.) можуть бути неочевидними: зниження нюху, запори, порушення сну, депресія без видимих причин.
Далі у людини може з'явитися тремтіння у спокої, причому найчастіше однієї руки.
Уповільненість рухів, "дерев'яність" обличчя, дрібний почерк - ці "дзвіночки" важливо не ігнорувати. Раннє початок терапії може суттєво уповільнити розвиток хвороби.
Хвороба Паркінсона - нейродегенеративне, хронічне прогресуюче захворювання нервової системи, яке викликає рухові порушення, тремор і підвищений тонус м'язів. Супроводжується розвитком психічних розладів, зокрема зниження розумових здібностей. Це друге за поширеністю неврологічне захворювання у світі, яке швидко прогресує.
Нагадаємо, що вчені знайшли головну причину хвороби Паркінсона.
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