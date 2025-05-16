Людина, яка страждає на деменцію, втрачає не лише пам'ять, як при забудькуватості, а й здатність мислити, орієнтуватися та говорити. Про це повідомлять лікарі-неврологи.

Забудькуватість - це наслідок втоми, стресу чи нестачі сну, а деменція - хвороба, яка потребує медичного спостереження.

Всі ми можемо забути, куди поклали ключі або як звуть актора у фільмі, але за деменції людина забуває важливе: як користуватися телефоном, не впізнає знайомі особи, втрачається у власному районі. Вона втрачає не лише пам'ять, а й здатність мислити, орієнтуватися, говорити.

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Зниження нюху, порушення сну, запори, депресія без видимих ​​причин, а також дрібний почерк можуть бути першими ознаками розвитку хвороби Паркінсона.

Ранні ознаки (хвороби Паркінсона - ред.) можуть бути неочевидними: зниження нюху, запори, порушення сну, депресія без видимих ​​причин.

Далі у людини може з'явитися тремтіння у спокої, причому найчастіше однієї руки.

Уповільненість рухів, "дерев'яність" обличчя, дрібний почерк - ці "дзвіночки" важливо не ігнорувати. Раннє початок терапії може суттєво уповільнити розвиток хвороби.

Хвороба Паркінсона - нейродегенеративне, хронічне прогресуюче захворювання нервової системи, яке викликає рухові порушення, тремор і підвищений тонус м'язів. Супроводжується розвитком психічних розладів, зокрема зниження розумових здібностей. Це друге за поширеністю неврологічне захворювання у світі, яке швидко прогресує.

Нагадаємо, що вчені знайшли головну причину хвороби Паркінсона.