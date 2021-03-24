В Ривне ужесточают карантин [ Редактировать ]
В Ривне ужесточают карантинные ограничения. Такое решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Ривненского городского совета.
Так, с понедельника, 29 марта, ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение.
Ученики младших классов будут учиться очно. При этом останутся работать и садики.
Также согласно решению комиссии, отменены все культурно-массовые мероприятия, которые проводят муниципальные учреждения. При этом приватным компаниям рекомендовали отменить массовые мероприятия.
Кроме того, в Ривне рекомендовали проводить спортивные мероприятия без участия зрителей.
Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.
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