В Ривне ужесточают карантинные ограничения. Такое решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Ривненского городского совета.

Так, с понедельника, 29 марта, ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение.

Ученики младших классов будут учиться очно. При этом останутся работать и садики.

Также согласно решению комиссии, отменены все культурно-массовые мероприятия, которые проводят муниципальные учреждения. При этом приватным компаниям рекомендовали отменить массовые мероприятия.

Кроме того, в Ривне рекомендовали проводить спортивные мероприятия без участия зрителей.

Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.