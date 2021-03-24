В среду, 24 марта, в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

"24 марта в 7:10 в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield / AstraZeneca.

"Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины не было противопоказаний к вакцинации. Перед прививкой мужчина чествовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался.

"В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

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