В Украине умер второй человек после COVID-вакцины [ Редактировать ]
В среду, 24 марта, в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса. По предварительным данным, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.
"24 марта в 7:10 в городской клинической больнице №3 г. Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.
По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield / AstraZeneca.
"Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада. 16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где лечился по поводу инсульта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчины не было противопоказаний к вакцинации. Перед прививкой мужчина чествовал себя хорошо, на состояние здоровья не жаловался.
"В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.
по теме
Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин
В Гонконге приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech
Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса
Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом"