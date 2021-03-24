В Україні провели тренування протиповітряної оборони [ Редактировать ]
"Смерчі" та "Оси" на межі з окупованим Кримом. На півдні України війська протиповітряної оборони тренувалися збивати ворожі безпілотники. За легендою навчань, противник запустив зі своєї території бойові та розвідувальні дрони. А наші вояки - мали знищити і їх, і пункти дислокації ворога.
До навчань залучили реактивні системи залпового вогню "Смерч" і зенітно-ракетні комплекси "Оса". Усі цілі успішно знешкодили.
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