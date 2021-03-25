Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, полностью заблокировав движение для судов. Инцидент произошел во вторник, 23 марта, сообщает Bloomberg.

Контейнеровоз водоизмещением более 200 тыс. тонн и длиной 400 метров, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, отклонившись от курса из-за сильного ветра.

Сдвинуть его с места и разблокировать движение по Суэцкому каналу пытаются с помощью восьми буксиров. Экипаж судна в безопасности, пострадавших нет.

В канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов, в том числе нефтяных танкеров. Общая стоимость нефти на их борту оценивается в миллиарды долларов. Пробка из желающих пройти канал судов растянулась почти до Индии.

Из-за аварии в Суэцком канале цена нефти Brent выросла на 5%. В Управлении водной артерии сообщили, что на восстановление нормального движения потребуется порядка трех дней.

Через Суэцкий канал проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он играет ключевую роль в снабжении Европы ближневосточной нефтью. Альтернативный маршрут - вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды - на две недели дольше и значительно дороже.

Напомним, что в 2015 году Египет открыл второй "рукав" Суэцкого канала. Его строительство стоило $8,2 млрд.