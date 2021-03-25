Крушение Ан-26: экс-командир воинской части вышел из СИЗО [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, суд изменил меру пресечения бывшему командиру воинской части в Чугуеве Вячеславу Глазунову. Об этом сообщила его жена Елена Глазунова.
Мужчина является подозреваемым в деле об авиакатастрофе Ан-26.
Глазунова выпустили из Лукьяновского СИЗО и отправили под домашний арест, во время которого он будет находиться в Киеве.
Жена Глазунова поблагодарила за поддержку авиаторов из нескольких бригад и Союз ветеранов АТО.
Напомним, в декабре Государственное бюро расследований предъявило подозрение командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части Глазунову и Жуку в халатности, повлекшей катастрофу АН-26. Офицеры были арестованы без альтернативы залога до 13 февраля, а Дроздов - отпущен под иное обязательство.
Ранее сообщалось, что командующего Воздушных сил ВСУ отпустили.
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