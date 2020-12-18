В пятницу, 18 декабря, начальник отдела ГБР Вадим Приймачок в ходе брифинга заявил, что по делу авиакатастрофы Ан-26 объявили подозрения. Одно из них - командующему ВВС Сергею Дроздову.

Сергея Дроздова подозревают в халатности. Также командиру воинской части и руководителю полетов военной части объявили подозрения в нарушении правил полетов. ГБР заявило, что они допустили нарушения как на стадии подготовки полета Ан-26, так и во время его катастрофы.

В ходе расследования установили, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.

По словам Вадима Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

В ходе проведенных в уголовном производстве большого комплекса следственных действий… получены неопровержимые доказательства, указывающие на то, что нарушение правил подготовки полетов, нарушение правил полетов и нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер.

При этом в ГБР добавили, что следствие продолжается и степень вины и ответственности каждого военного, который имел отношение к эксплуатации самолета АН-26, еще будет проверяться.

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Уруский назвал основные причины трагедии.