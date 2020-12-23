Дело АН-26: командующего Воздушных сил ВСУ отпустили [ Редактировать ]
Трем военным служебным лицам по делу авиакатастрофы АН-26 Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения. Командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова отпустили под личное обязательство. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
Командира воинской части и руководителя полетами группы взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Их обоих подозревают в нарушении правил полетов, подготовки к ним и нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу.
Командующий Воздушных сил ВСУ подозревается в халатном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода.
Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.
Ранее сообщалось, что Уруский назвал основные причины трагедии.
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