І до нас нарешті надійшла перша партія китайської вакцини "Коронавак". Це 200 тисяч доз. Загалом Україна замовила 2 мільйони доз сироватки. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень.

Його використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії і Таїланді. Через 10 днів після лабораторного контролю в Україні розпочнуть ним щеплювати.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: