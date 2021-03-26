У Франції продегустували вино з космосу [ Редактировать ]
У Франції продегустували "небесне" вино. Так називають напій, що в межах наукового експерименту побував у космосі.
12 пляшок 20-річного "Шато Петрюс" понад рік "вистоювалися" на Міжнародній космічній станції. У чому суть дослідження та як смакує витримане на орбіті вино знає Ольга Жидецька.
20 років земної витримки та 14 місяців у космосі. У Франції відкоркували унікальне червоне Шато Петрюс. У межах наукового експерименту 12 пляшок елітного напою по 5 тисяч євро кожна, побували на Міжнародній космічній станції.
Нині чи не найприємніший етап дослідження - дегустація. Оцінити якість "небесного" вина запросили 12 експертів. Куштували наосліп і космічне, і земне. Абсолютна більшість визнала - мандрівка на орбіту на смак вплинула позитивно.
Джейн Енсон, сомельє:
Обидва види вина - чудові. Однак, з огляду на колір, вино, яке лишалося на Землі, більш насичене танінами і ніби молодше. А в ароматі того, що побувало в космосі, з'явилися квіткові нотки.
Перевірка, як поводиться вино в космосі, - частина масштабного наукового дослідження. Його мета амбітна - віднайти способи врятувати земне життя від глобального потепління. Почали з винограду, як найвразливішої до зміни клімату культури.
У межах експерименту на МКС доправили 320 паростків сортів Мерло та Каберне. В умовах невагомості вони перебували 10 місяців. Науковці хочуть з'ясувати, чи здатен такий стрес прискорити ріст і зміцнити захисні сили рослин.
Ніколя Гом, ініціатор проєкту:
Коли рослини повернули з космосу, ми висадили їх разом з такими самими земними пагонами. І уважно за ними стежимо. На сьогодні ще рано говорити про висновки. Та ми вже щасливі, адже всі рослини вижили.
Стефані Клюзе, наукова керівниця проєкту:
Наша мета - випробувати різні рослини, щоб побачити, чи стали вони стійкішими проти певних патогенів, як-от: пліснява чи філоксера. І чи будуть вони витривалішими в умовах змін клімату.
Як космічний вояж позначився на висаджених на Землі пагонах винограду буде відомо не раніше ніж за три роки. А наразі науковці розмірковують, які ще рослини та сорти вина варто доправити астронавтам.
За збереження експериментальних напоїв наука може бути спокійна, вживати алкоголь в умовах космічної станції заборонено.
по теме
Китай в течение двух лет планирует осуществить 11 миссий и отправить в космос 12 человек. В основном они будут задействованы в строительстве китайской орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец")
Тематичний табір з амбітною метою для своїх учнів влаштувала школа з Лозанни. У розробці його програми взяли участь найвідоміші науковці країни
Space Launch System - сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых экспедиций за пределы орбиты Земли. Ее планируют использовать при осуществлении миссии Artemis 1, в рамках которой к концу 2021 года планируется отправить в испытательный полет вокруг Луны и обратно на Землю беспилотный космический корабль "Орион"
NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць. Під час тесту змоделювали запуск двигунів основного ступеня ракети. Чотири мотори працювали протягом восьми хвилин
Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з мису Канаверал у Флориді, доправивши на орбіту ще 60 супутників