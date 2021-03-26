У Франції продегустували "небесне" вино. Так називають напій, що в межах наукового експерименту побував у космосі.

12 пляшок 20-річного "Шато Петрюс" понад рік "вистоювалися" на Міжнародній космічній станції. У чому суть дослідження та як смакує витримане на орбіті вино знає Ольга Жидецька.

20 років земної витримки та 14 місяців у космосі. У Франції відкоркували унікальне червоне Шато Петрюс. У межах наукового експерименту 12 пляшок елітного напою по 5 тисяч євро кожна, побували на Міжнародній космічній станції.

Нині чи не найприємніший етап дослідження - дегустація. Оцінити якість "небесного" вина запросили 12 експертів. Куштували наосліп і космічне, і земне. Абсолютна більшість визнала - мандрівка на орбіту на смак вплинула позитивно.

Джейн Енсон, сомельє:

Обидва види вина - чудові. Однак, з огляду на колір, вино, яке лишалося на Землі, більш насичене танінами і ніби молодше. А в ароматі того, що побувало в космосі, з'явилися квіткові нотки.

Перевірка, як поводиться вино в космосі, - частина масштабного наукового дослідження. Його мета амбітна - віднайти способи врятувати земне життя від глобального потепління. Почали з винограду, як найвразливішої до зміни клімату культури.

У межах експерименту на МКС доправили 320 паростків сортів Мерло та Каберне. В умовах невагомості вони перебували 10 місяців. Науковці хочуть з'ясувати, чи здатен такий стрес прискорити ріст і зміцнити захисні сили рослин.

Ніколя Гом, ініціатор проєкту:

Коли рослини повернули з космосу, ми висадили їх разом з такими самими земними пагонами. І уважно за ними стежимо. На сьогодні ще рано говорити про висновки. Та ми вже щасливі, адже всі рослини вижили.

Стефані Клюзе, наукова керівниця проєкту:

Наша мета - випробувати різні рослини, щоб побачити, чи стали вони стійкішими проти певних патогенів, як-от: пліснява чи філоксера. І чи будуть вони витривалішими в умовах змін клімату.

Як космічний вояж позначився на висаджених на Землі пагонах винограду буде відомо не раніше ніж за три роки. А наразі науковці розмірковують, які ще рослини та сорти вина варто доправити астронавтам.

За збереження експериментальних напоїв наука може бути спокійна, вживати алкоголь в умовах космічної станції заборонено.