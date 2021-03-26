Аварія в Луцьку: постраждали восьмеро людей [ Редактировать ]
Восьмеро людей постраждали під час аварії в Луцьку. Там зіткнулися міжміська маршрутка та ваговоз. На відео з камери спостереження видно, як автобус із пасажирами виїжджає з другорядної дороги на головну і в нього врізається вантажівка з причепом, наповненим піском.
У салоні маршрутки було п'ятнадцять пасажирів. Сімох із них та водія ушпиталили. Один потерпілий у реанімації. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.
Дарина Сень, потерпіла:
Наїхали один на одного і все, просто бік в бік, якогось кусок скла просто так в вікно і все. Забій ноги, рана, нога і голова. Повністю всі вікна порозбивалися і всі летіли в око, в рота скрізь.
Андрій Смольянінов, заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні:
Було доставлено на даний час 8 постраждалих з ДТП. Серед постраждалих один пацієнт у важкому стані. Він був одразу госпіталізований в палату інтенсивної терапії - відділення анестезіології. Інші пацієнти мають травми грудної клітки, травми голови.
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Восьмеро людей постраждали під час аварії в Луцьку. Там зіткнулися міжміська маршрутка та ваговоз. На відео з камери спостереження видно, як автобус із пасажирами виїжджає з другорядної дороги на головну
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