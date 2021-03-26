"Красную" зону карантина в Украине могут расширить уже завтра. Ривненская область на грани попадания в эту зону. Об этом объявили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает местное издание "Радио Трек".

По данным комиссии, Ривненская область на контрольных показателях и может попасть в "красную" зону.

В Ривненской области высокий показатель госпитализаций с подозрением или подтвержденным COVID-19. По состоянию на сегодня 963 пациента с коронавирусом находятся в больницах, из которых треть - в тяжелом состоянии, более полусотни в реанимации, пишет издание.

"Мы всегда предлагали усилить контроль, но ближайшие 3 недели это будет кульминация", - отметил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Издание пишет, если завтра будут такие же показатели, то государственная комиссия в субботу отправит Ривненскую область в "красную" зону.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.