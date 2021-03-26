Коронавирус продолжает "бить рекорды" в Украине [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- заболели - 18 132 человек;
- летальных случаев - 326;
- выздоровели - 7 138 человек.
За все время пандемии:
- заболели - 1 614 707 человек;
- летальных случаев - 31 461;
- выздоровели - 1 290 158 человек.
Ранее Степанов рассказал, когда Украина получит партию индийской вакцины.
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