В Чикаго произошла смертельная перестрелка [ Редактировать ]
В субботу, 9 января, в Чикаго 32-летний мужчина устроил стрельбу. В результате есть погибшие и раненые, а сам нападавший скончался от ранений, полученных при задержании. Об этом сообщает NBC Chicago.
Указано, что подозреваемый по имени Джейсон Найтенгейл сначала примерно в 13:50 зашел в гараж и застрелил насмерть 30-летнего мужчину, который сидел внутри автомобиля. Затем подозреваемый примерно в 14:00 зашел в жилой дом и попросил позвонить, а потом начал стрелять по сотруднице охраны. Она умерла в больнице.
Кроме того, нападавший выстрелил в голову 77-летней женщине, которая в момент преступления вынимала почту. Ее госпитализировали в критическом состоянии.
Впоследствии Найтенгейл, угрожая пистолетом своему знакомому, похитил его авто.
В другом квартале города подозреваемый ограбил универмаг и смертельно выстрелил в 20-летнего мужчину. Второй человек внутри заведения, 81-летняя женщина, также получила огнестрельные ранения. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Также примерно через час преступник напал на машину, в которой ехали 15-летняя девушка и ее мать. Найтенгейл выстрелил в девушку. По данным полиции, она сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. После этого нападавший вернулся в универмаг, где раньше стрелял в двух человек и попал в сторону полиции, врезавшись в машину правоохранителей.
Указано, что примерно в 17:45 подозреваемый вошел в аптеку в соседнем с Чикаго городе Эванстоне и объявил об ограблении. Затем он убежал в соседний ресторан, где выстрелил женщине в голову. Она умерла от полученных ранений.
Подозреваемого ранили в результате перестрелки с полицейским Эванстона. Его доставили в больницу и там подтвердили смерть. У правоохранителей пока нет информации о возможных мотивах преступления.
Напомним, в США военнослужащий расстрелял людей в боулинг-клубе. Правоохранители нашли тела трех мужчин в возрасте 73-х, 65-ти и 69-ти лет.
Читайте также, в Ривне застрелили скандального бизнесмена. По данным правоохранителей - возник конфликт между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу из пистолета по своему оппоненту. Пуля попала ему в грудь, и он скончался на месте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Папа Римский Франциск считает, что можно осуждать людей, которые выступают против демократии
Помпео сделал заявление по поводу годовщины катастрофы украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране
Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа
Ошибочная информация возникла из "спекулятивного" отчета рабочей группы Белого дома по коронавирусу
Действующему президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока