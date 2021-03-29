Правительство Канады ввело санкции против России за оккупацию Крыма. В частности, санкции были введены против двух физических лиц и четырех предприятий. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах и Положением о специальных экономических мерах в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - заявили в ведомстве.

В санкционный список попали:

Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;

Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин;

ОАО "Ленпромтранспроект";

ФГУП "Крымская железная дорога";

"Крымская первая страховая компания";

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

Ранее Китай ввел санкции против США и Канады.