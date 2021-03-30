Нові санкції проти Росії за окупацію Криму запровадила Канада [ Редактировать ]
Нові санкції проти Росії за окупацію Криму ввела Канада Обмеження зачеплять 2 фізичні і 4 юридичні особи Росії - їхні активи в країні заморозять.
Крім того, громадянам у Канаді та за її межами заборонено здійснювати з ними торговельні операції та надавати фінансові або супутні послуги.
Доєдналася до санкцій і Австралія - тут додали до списку одного росіянина та чотири компанії.
В Українському МЗС подякували обом країнам за підтримку.
Нагадаємо, Кремль уже 7 років ігнорує заклики міжнародної спільноти припинити порушення суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права України.
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