Нові санкції проти Росії за окупацію Криму ввела Канада Обмеження зачеплять 2 фізичні і 4 юридичні особи Росії - їхні активи в країні заморозять.

Крім того, громадянам у Канаді та за її межами заборонено здійснювати з ними торговельні операції та надавати фінансові або супутні послуги.

Доєдналася до санкцій і Австралія - тут додали до списку одного росіянина та чотири компанії.

В Українському МЗС подякували обом країнам за підтримку.

Нагадаємо, Кремль уже 7 років ігнорує заклики міжнародної спільноти припинити порушення суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права України.