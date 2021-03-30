Выходные в апреле: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
Апрель в 2021 году начинается в четверг. У украинцев с пятидневной рабочей неделей будет восемь полноценных выходных за счет суббот и воскресений. Соответственно, рабочих дней остается двадцать.
Однако, в апреле будет не мало украинских и международных праздников. Предлагаем вашему вниманию список важных и значимых дат, которые отмечаются в этом месяце.
Праздники в апреле 2021
- 1 апреля - День смеха, Международный день птиц
- 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
- 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных
- 5 апреля - Международный день супа
- 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития
- 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля - Международный день цыган
- 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
- 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине
- 15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе
- 16 апреля - Всемирный день голоса
- 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины
- 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
- 21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря
- 22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)
- 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
- 24 апреля - Международный день солидарности молодежи
- 25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
- 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- 28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)
- 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца
- 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза.
Читайте также, как будут отдыхать украинцы на Пасху в 2021 году.
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