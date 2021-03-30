Апрель в 2021 году начинается в четверг. У украинцев с пятидневной рабочей неделей будет восемь полноценных выходных за счет суббот и воскресений. Соответственно, рабочих дней остается двадцать.

Однако, в апреле будет не мало украинских и международных праздников. Предлагаем вашему вниманию список важных и значимых дат, которые отмечаются в этом месяце.

Праздники в апреле 2021

1 апреля - День смеха, Международный день птиц

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги

4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных

5 апреля - Международный день супа

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля - Международный день цыган

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе

16 апреля - Всемирный день голоса

17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря

22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога

24 апреля - Международный день солидарности молодежи

25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца

30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза.

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