В 2021 году в мае украинцев ждет несколько дополнительных выходных дней, которые будут связаны с празднованием Пасхи и майских праздников. Так, Христово Воскресение у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда.

Оба праздника являются государственными и попадают на выходные дни. Поэтому, по закону выходной день переносится на следующий после праздничного.

Таким образом украинцев ожидают четырехдневные каникулы с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который попадает Пасха - на вторник 4 мая).

Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы, который также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.

Всего в последний месяц весны будет 18 рабочих дней и 13 выходных и праздничных.

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