Умер президент Танзании [ Редактировать ]
Умер президент Танзании Джон Магуфули. Причиной смерти якобы стал сердечный приступ. Об этом сообщает Africa Feeds.
Вице-президент страны Самиа Сулуху выступила с обращением в прямом эфире, во время которого сообщила о смерти президента.
"Этим объявлением завершаются поиски президента Танзании, которого не видели в течение нескольких недель после сообщений о заражении коронавирусом", - пишет издание.
Магуфули ранее регулярно появлялся на публике, регулярно ходил в церковь, регулярно появлялся на телевидении и в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что умерла звезда культовых сериалов "Вавилон-5" и "Остаться в живых".
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