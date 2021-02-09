"Рвало кровью": в Танзании от неизвестной инфекции умерли 15 человек [ Редактировать ]
В Танзании из-за заражения неизвестной инфекцией умерли по меньшей мере 15 человек. Еще более 50 человек попали в больницу.
Об этом сообщает Africa Feeds со ссылкой на представителей здравоохранения страны.
По словам главного врача округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду, первоначальное обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу", - рассказал главврач.
Ранее мы писали о том, что в Канаде зафиксировали редкое заболевание времен Первой мировой. Заболевшего 48-летнего мужчину госпитализировали, он прошел лечение антибиотиками. Болезнь дала осложнение на сердце, и ему пришлось заменить сердечный клапан.
Также сообщалось, что более 300 человек заразились неизвестной болезнью с симптомами эпилепсии. По словам представителей местной власти, причиной массового заражения могло стать загрязнение воздуха или употребление некачественных пищевых продуктов.
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