Арсен Аваков повідомив про придбання спецтехніки для України [ Редактировать ]
Україна оновить свій автопарк спецтехніки, зокрема, спільно з Францією буде виготовлено 370 пожежних машин для висотних будівель.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, на придбання техніки, за попередніми розрахунками, знадобиться 300 мільйонів євро, кошти в борг надасть Франція.
Також міністр зазначив, що зараз техніки, яка здатна доставляти рятувальників на останні поверхи, бракує. Наразі таких лише дві машини: в Києві та в Одесі. Не вистачає і звичайних машин: із 530 необхідних, працює менше половини. До того ж ця техніка банально застаріла, адже більша її частина ще радянського виробництва та підлягає списанню.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Мы обратились к опыту крупнейших европейских производителей и вышли в результате нашего поиска и конкурсов на компанию, с которой сегодня заключили меморандум, которые превратиться в між урядову угоду. И надеюсь, что уже в следующем году новые машины будут работать в каждом районе нашей страны.
Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні:
Ідеться також про політичний жест французької влади, яка готова таким чином допомогти Україні, продемонструвати свою підтримку і надати досить велику фінансову позику.
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