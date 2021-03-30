Ударний депутатський трудодень! Народні депутати працею вирішили вдарити по карантину. І сьогодні провели одразу три позачергові засідання. Працювали незвично довго аж до самого вечора. Розійшлися менше ніж годину тому.

Що ухвалили протягом дня, ми розповімо докладно, але спершу про останні депутатські рішення. У парламенті разом із нардепами була наша Ксенія Барвіненко.

І справді, весь десь депутати працювали ударно. Третє, останнє, позачергове засідання завершили менше години тому. Обранці заслухали звіти очільників правоохоронних органів щодо розслідування фактів вандалізму та погромів Офісу президента. В поліції вважають: дії протестувальників були спланованими.

Ігор Клименко, голова нацполіції України:

Акцію ретельно розпланували. ще до офіційного початку поблизу офісу президента зібралось декілька десятків людей спортивної статури. вони тримались групами. очевидно, що це була провокація сутичок із поліцією. Більш того, серед учасників заходу були неповнолітні правоохоронців було достатньо і ми могли втрутитись швидко, але було прийнято рішення не потрапляти на гачок маніпуляцій та провокацій, на які нас хотіли зачепити режисери цього дійства.

А от в СБУ стверджують, що за кілька днів дізналися про можливі провокації і попередили поліцію

Іван Баканов, голова служби безпеки України:

Перше повідомлення ми відіслали до нацполіції про радикалізацію цих подій 17 березня. Свобода слова закінчується там, де починається посягання на державну безпеку, є тонка грань між протестом і порушенням закону і їх встановлює суд і він дасть оцінку подіям під офісом президента.

Після звітів силовиків народні депутати розглянули постанову, в якій засудили дії мітингарів і закликали правоохоронців розслідувати цю справу.

Владлен Неклюдов, народний депутат, "Слуга народу":

Цією постановою ми вимагаємо повного і неупередженого розслідування та надання оцінки подіям, які відбулись 20 березня вивчити обставини подій, пов'язані із ними політичні партії або осіб.

Постанову підтримали. Переважно силами монобільшості. Інші фракції вважають: цей документ ні на що не вплине.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Це пуста постанова ні про що. я хочу нагадати, що згідно з конституцією депутати не мають права втручатися в конкретне кримінальне розслідування.

Олег Макаров, народний депутат, "Голос":

Це не наш рівень - обговорювати двері, правоохоронні органи повинні розслідувати справи, а парламент має контролювати правоохоронні органи, щоб розслідування проводилося в рамках законодавства.

На сам кінець засідання депутати призначили вибори міського голови Харкова. Вони мають відбутися 31 жовтня цього року.