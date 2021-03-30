А з чого почався сьогоднішній довгий депутатський день. Спершу на трибуну вийшов головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. І повідомив, що Росія стягує війська до кордону. Після його звіту депутати взялися за кнопки. Дісталось усім і ФОПівцям, і породіллям, і потенційним покупцям державного добра.

А ще, уперше у світі, прирівняли електронний паспорт до паперового! То чому опозиція назвала порядок денний - порожнім? Про карантинний турборежим - Анна Каменєва.

Турборежим на один день. Аж 3 позачергових засідання поспіль. І 20 питань порядку денного. Та працювати парламент починає не в повному складі. Залу залишають надрепи "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Когда в стране эпидемия, когда людей загнали по домам, когда локдаун и собирать парламент не для того чтобы, если бы вопрос стоял о снижении тарифов, что беспокоит всю страну, всех людей, если бы вопрос о принятии политических законов, которые откроют дорогу к миру, это было бы еще понятно. А когда собирают парламент для того, чтобы расмотреть кто там спалил двери администрации прзеидента, кто там кидал фаера, то это вообще издевательство. Мы не будем принимать участвие в таких фарсах.

Та й після цього розпочати роботу не вдається. За трибуною головнокомандувач збройних сил. Але депутатам, вочевидь, не до цього.

Ви запросили головнокомандувача до зали, для того, щоб між собою поспілкуватись?

А послухати є що. Руслан Хомчак переконує - Росія стягує війська до державного кордону з Україною. А на окупованих територіях відпрацьовує ведення наступальних дій.

Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України:

Розгорнуто угруповування російських окупаційних військ противника 1 і 2 армійські корпуси у складі 14 бойових бригад, полків та підрозділів забезпечення чисельність більше 28 тис. осіб, які діють за підтримки рос регулярних військ.

Нардепи засуджують дії Росії й вимагають припинити агресію. Документ підтримують конституційною більшістю.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

У цій заяві йдеться тільки про 4 загиблих. протягом так званого перемир'я загинуло 36 українських воїнів. З них більше 20 цього року. Ми вимагали, щоб в заяві були саме ці цифри. Тішить, що вперше Верховна Рада цього скликання спромоглась хоч на якусь ініціативу щодо засудження агресії Російської Федерації на Донбасі.

Дмитро Лубінець, народний депутат, позафракційний:

Давайте ми напевно будемо міняти дефініції. Замість того, що ми вкотре звертаємось до міжнародних колег з тим, щоб вони знову засудили російську агресію, ми знову закликаємо вітати рішення головнокомандувача Президента країни, нормандський формат ми згадуємо. Може врешті-решт парламент буде займатись своєю роботою? Парламент буде виділяти додаткові кошти бійцям, ми будемо розглядати дійсно воєнні закупівлі і будемо допомагати армії захищати нашу державу.

Із військового питання починають і друге позачергове засідання. Беруться реформувати військкомати. І один із суперечливих пунктів - про мобілізацію резервістів у разі загострення ситуації. У монобільшості запевняють - викликатимуть їх не на фронт

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

На навчання, тільки на навчання. контракти будуть підписані, створення комплексу соціальних гарантій, бо люди йдуть, люди відриваються з роботи, чи буде їм збережено робоче місце, чи буде їм оклад, чи буде їх стаж іти, чи будуть вони мати пільги, наприклад, під час відпустки.

Є питання й до того, хто цю мобілізацію резервістів оголошуватиме, президент чи все-таки парламент.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Саме ветеранська спільнота говорить про те, що президент не може своїм рішенням у будь-який час призивати тих жінок і чоловіків які не належать до контрактників, які не підписували контракти на службу і вже відслужили свої роки. Якщо треба більше людей ніж контрактників, то тоді якраз і має бути мобілізація і така мобілізація затверджується у парламенті максимум за 1 день.

Та закон ухвалили без запропонованих змін. І взялися за карантинну допомогу підприємцям.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Люди вже знають, в дії будуть реєструватись так само і єдине що тут може бути довше ця ситуація, тому що міські ради мають визначитись або прийняти рішення, щоб вони взагалі не визначаються, не беруть участь в цій програмі, або на своїх сесіях визначити ті суми, які вони з міських бюджетів будуть додавати до 8 тисяч гривень.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Там є питання по кведам. Тому що там стосується тільки основних кведів, це проблема, ну ми вже бачили минулого локдауну, умовно в вас ресторан, але перший основний квед у вас заведений на якусь там роздрібну торгівлю. Це нормально. Держава не зобов'язує мати якийсь основний квед саме по такій діяльності і ви як ресторан, який справді знаходиться на карантині, зачинені, ви не можете працювати, ви дотримуєтесь всіх вимог, ви не отримаєте цю допомогу.

Та й цей закон ухвалили без змін. А ще розблокували велику приватизацію, зупинену на час карантину. І в першому читанні ухвалили документ про ті підприємства, які продавати заборонять.

Олександр Колтунович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Перелік, який зменшений більш ніж у 6 разів, а це означає в період карантину локдауну часткового інших речей у нас фактично сьогодні можуть вкрасти стратегічні об'єкти, це те надбання, яке на сьогоднішній день формує з нас технологічну потужну економічну державу. Цього не має бути в позачерговому засіданні Верховної Ради.

Також парламент збільшив вартість так званих пакунків малюка мінімум до 7 тисяч гривень. І відновив їхню закупівлю через систему Прозоро. Загалом сьогодні нардепи ухвалили аж 8 законів. Такого плідного робочого дня ці стіни не бачили вже давно. І навряд чи побачать найближчим часом.