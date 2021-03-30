Коноплянка выбыл из спорта до конца сезона [ Редактировать ]
Главный врач сборной Украины Артур Глущенко рассказал о серьезности травмы полузащитника Евгения Коноплянки.
У Коноплянки травмирована задняя поверхность бедра.
Игрок выбыл на полтора месяца. Если прогноз подтвердится, то в нынешнем сезоне УПЛ, который заканчивается 15 мая, Коноплянка больше не сыграет.
Попадет ли в заявку на Евро-2020 Коноплянка будет зависеть от того, как быстро ему удастся набрать форму.
Ранее мы писали о том, что Коноплянка вернулся в Украину из-за Зеленского. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
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