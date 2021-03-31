Кабмин поменял правила парковки [ Редактировать ]
Кабмин в среду, 31 марта, утвердил изменения правил парковки, которые были подготовлены сотрудниками Минрегиона. Об этом сообщается на официальном портале правительства. Как говорят эксперты, по всей вероятности, паркинги в центрах мегаполисов подорожают, а контроль за фактом оплаты услуги будет усилен.
В новых правилах парковки чиновники предусмотрели такие изменения:
- Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке программного обеспечения, которое позволит в режиме реального времени отслеживать - заплатил ли водитель за парковку.
- Стоимость парковки местные власти смогут определять, исходя из реального спроса на места.
- На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электрокаров.
- Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека.
- Паркоматы стают необязательными. Вместо них можно использовать другое оборудование, которое позволяет фиксировать факт оплаты.
- При оплате нужно будет указывать не только время парковки, но и номер автомобиля - чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.
Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.
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