Крок до вирішення глобальної енергетичної кризи вже цього літа зроблять європейські та американські винахідники. Вони планують уперше протестувати термоядерний реактор. Установка синтезуватиме ізотопи водню тритій і дейтерій. За допомогою надвисокої температури - 150 млн градусів Цельсія - газ перетворять на плазму.

Через неї пропускатимуть електричний струм. Це унікальний спосіб, до якого досі ніхто не вдавався. Якщо все піде за планом, то вже за кілька десятиліть таким способом можна буде добувати стільки енергії, що про нестачу в будь-якій точці планету можна буде забути.