Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак отказался прокомментировать обвинения в свой адрес касательно бегства, которое он, по данным военных и волонтеров, совершил во время Иловайского трагедии, бросив своих солдат. Вопрос об этом ему задала главный редактор издания "ГОРДОН" Алесея Бацман во время интервью.



Так, Хомчак, командовавший силами АТО в районе Илловайска летом 2014 года, заявил, что не дает комментарии по поводу Илловайской трагедии.



"Я когда-то расставлю. Но идет следствие. И я не хочу. Я в двух местах рассказал все. Это была сформированная тогда временная комиссия Верховной Рады, где я долго добивался, чтобы убрали прессу, потому что там и россияне были. И потом на той комиссии мы около четырех часов сидели, общались. Я отвечал на вопросы и рассказал. И в прокуратуре. Это два места, где я ответил на все вопросы без исключения. Когда наступит время - мы с вами или с кем-то пообщаемся и расскажем. Пусть сначала официальное следствие закончится - и расскажут", - сказал Хомчак, так и не осмелившись опровергнуть материалы документального фильма журналиста Ростислава Шапошникова.



Фильм под названием "Предательство генерала Хомчака" был опубликован ещё 6 лет тому назад. В нем очевидцы событий рассказывают о том, как теперь уже главнокомандующий ВСУ сначала, не дожидаясь окончания переговоров "на самом высоком уровне", отдал распоряжение солдатам двигаться в сторону окружения на бусиках и маршрутках, а потом - сбежал на своем уцелевшем после обстояла авто с поля боя.



Спустя 6 лет следствия, Хомчак не только не ответил за Иловайского трагедию, но и стараниями Андрея Богдана получил повышение - возглавил ВСУ.



Расследование эпизода бегства Хомчака парламентской ВСК ничем так и не закончилось. А правоохранительные органы перестали допрашивать очевидцев после указа о назначении Хомчака Главнокомандующим.



Как сообщалось ранее, Хомчак за последние два года получил третью служебную квартиру, и расставил на все ключевые должности лояльных.