Політичні пристрасті! Цієї неділі у двох округах України - на Донеччині та Івано-Франківщині - відбулися довибори у парламент. На Донеччині результат безальтернативний - там переміг мер Добропілля Андрій Аксьонов.

Кандидат, якого багато хто називає одіозним, оскільки на його рахунку кілька кримінальних справ, зокрема, Аксьонова підозрювали у розтраті майна та підробці документів. Та хай там як, на виборах від отримав 65 відсотків голосів, і цей результат не оскаржує ніхто.

А от на Прикарпатті все набагато гарячіше. Там переможцями себе оголосили двоє кандидатів! Це стронгмен Василь Вірастюк, який йшов від "Слуг", та Олександр Шевченко від партії "За майбутнє".

Опрацьовано 67% протоколів, і за даними ЦВК лідирує Вірастюк. Та зараз підрахунок голосів заморожений. Зокрема, через численні скарги на порушення та вимоги перерахунку. Та головно через поведінку членів окружкому. Частина з них просто не вийшла на роботу. Тож ЦВК довелося змінити склад комісії.

А напередодні на Прикарпаття прибув депутатський десант від Слуг народу - на підтримку Вірастюка. Тим часом представники Олександра Шевченка заявляють про блокування роботи комісії - задля фальсифікації результатів!

Його штаб оприлюднив скан-копії протоколів усіх 117 виборчих дільниць. І за цими даними переможцем є Олександр Шевченко.