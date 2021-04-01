Эскалация на Донбассе: Кулеба сделал заявление [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с государствами-партнерами констатирует системную эскалацию Россией ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня. Нынешняя эскалация со стороны России является системной и самой масштабной за последние годы", - сказал Кулеба.
Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.
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