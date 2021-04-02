В Украине за день вакцину получили 19 тысяч человек [ Редактировать ]
В пятницу, 2 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки в Украине 19 097 человек привились от коронавируса.
С начала кампании по вакцинации инъекции были сделаны 267 833 украинцам.
Вакцинацию проводили 147 мобильных бригад, также прививки делали в 791 прививочном пункте.
Больше всего за сутки было провакцинировано граждан в Киеве (1 710 инъекций) и в Черкасской области (1 440), меньше всего на Черниговщине (260).
Количество прививок в сутки:
- Киев - 1710 прививок;
- Винницкая область - 800 прививок;
- Волынская область - 570 прививок;
- Днепропетровская область - 1340 прививок;
- Донецкая область - 640 прививок;
- Житомирская область - 850 прививок;
- Закарпатская - 730 прививок;
- Запорожская область - 960 прививок;
- Ивано-Франковская область - 837 прививок;
- Киевская область - 930 прививок;
- Кировоградская область - 460 прививок;
- Луганская область - 440 прививок;
- Львовская область - 1160 прививки;
- Николаевская область - 830 прививок;
- Одесская область - 630 прививок;
- Полтавская область - 870 прививок;
- Ривненская область - 480 прививок;
- Сумская область - 500 прививок;
- Тернопольская область - 490 прививок;
- Харьковская область - 1030 прививок;
- Херсонская область - 40 прививок;
- Хмельницкая область - 700 прививок;
- Черкасская область - 1440 прививок;
- Черновицкая область - 400 прививок;
- Черниговская область - 260 прививок.
Читайте также, ученым удалось провести успешные исследования, в ходе которых была уничтожена самая распространенная мутация онкологической болезни. В настоящее время существует огромное количество мутаций рака, которые способны превращать здоровые клетки организма в злокачественные.
Кроме того, рак "закодирован" в человеке. Благодаря новейшим технологиям, можно будет глубже расследовать механизм возникновения онкологии, исследователи провели ряд экспериментов и выяснили, что открытая рамка считывания (open reading frame) 57 ORF кодировала белки, которые способствуют развитию раковых клеток.
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