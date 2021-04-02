В пятницу, 2 апреля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки в Украине 19 097 человек привились от коронавируса.

С начала кампании по вакцинации инъекции были сделаны 267 833 украинцам.

Вакцинацию проводили 147 мобильных бригад, также прививки делали в 791 прививочном пункте.

Больше всего за сутки было провакцинировано граждан в Киеве (1 710 инъекций) и в Черкасской области (1 440), меньше всего на Черниговщине (260).

Количество прививок в сутки:

Киев - 1710 прививок;

Винницкая область - 800 прививок;

Волынская область - 570 прививок;

Днепропетровская область - 1340 прививок;

Донецкая область - 640 прививок;

Житомирская область - 850 прививок;

Закарпатская - 730 прививок;

Запорожская область - 960 прививок;

Ивано-Франковская область - 837 прививок;

Киевская область - 930 прививок;

Кировоградская область - 460 прививок;

Луганская область - 440 прививок;

Львовская область - 1160 прививки;

Николаевская область - 830 прививок;

Одесская область - 630 прививок;

Полтавская область - 870 прививок;

Ривненская область - 480 прививок;

Сумская область - 500 прививок;

Тернопольская область - 490 прививок;

Харьковская область - 1030 прививок;

Херсонская область - 40 прививок;

Хмельницкая область - 700 прививок;

Черкасская область - 1440 прививок;

Черновицкая область - 400 прививок;

Черниговская область - 260 прививок.

Читайте также, ученым удалось провести успешные исследования, в ходе которых была уничтожена самая распространенная мутация онкологической болезни. В настоящее время существует огромное количество мутаций рака, которые способны превращать здоровые клетки организма в злокачественные.

Кроме того, рак "закодирован" в человеке. Благодаря новейшим технологиям, можно будет глубже расследовать механизм возникновения онкологии, исследователи провели ряд экспериментов и выяснили, что открытая рамка считывания (open reading frame) 57 ORF кодировала белки, которые способствуют развитию раковых клеток.

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