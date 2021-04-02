Запорожье вводит строгий карантин [ Редактировать ]
В пятницу, 2 апреля, в Запорожье местные власти приняли решение ввести жесткий карантин. Об этом сообщает издание "Первый Запорожский".
Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила:
- заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
- проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
- работу кинотеатров и других учреждений культуры;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
- деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
- деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных
Отметим, сейчас Запорожская область находится в "оранжевой" зоне карантина.
Напомним, с 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам.
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