В пятницу, 2 апреля, в Запорожье местные власти приняли решение ввести жесткий карантин. Об этом сообщает издание "Первый Запорожский".

Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля.

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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила:

заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;

проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);

работу кинотеатров и других учреждений культуры;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных

Отметим, сейчас Запорожская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, с 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам.

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