В Одессе рассматривают вопрос введения локдауна. Об этом говорили в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета, сообщает местное издание "Деловая Одесса".

Глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева заявила о том, что в городе растет заболеваемость коронавирусом.

По ее словам, для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева. Депутаты поддержали ее.

Мы видим, что "красная" зона - только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток.

Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.

Напомним, с 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам.

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