В Одессе намерены ввести локдаун [ Редактировать ]
В Одессе рассматривают вопрос введения локдауна. Об этом говорили в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета, сообщает местное издание "Деловая Одесса".
Глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева заявила о том, что в городе растет заболеваемость коронавирусом.
По ее словам, для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева. Депутаты поддержали ее.
Мы видим, что "красная" зона - только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток.
Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.
Напомним, с 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам.
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