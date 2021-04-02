Карантинні зони в Україні: школи переводять на дистанційне навчання [ Редактировать ]
І попри ковідні рекорди, всеукраїнський локдаун оголошувати не планують. В Офісі Президента переконані - локальних жорстких обмежень достатньо. Нині "червоними" залишаються 10 областей і Київ. Відзавтра і до 12 квітня посилює карантин - "помаранчева" Вінниччина.
Школи переводять на дистанційне навчання. Масові заходи, театри, кінотеатри під забороною. Дозволені лише офіційні спортивні змагання, але без глядачів. На локальний локдаун із суботи йде і Запоріжжя. Під заборону потрапили, зокрема, спортзали та ринки.
Ресторани можуть працювати тільки в будні до 8 вечора. Нові обмеження уже завтра діятимуть і в Миколаєві. Там на гальма ставлять громадський транспорт. Він перевозитиме лише вранці та ввечері і тільки за перепустками.
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