Разова допомога від МВФ. Майже три мільярди доларів додатково може отримати Україна від Фонду. Про це розповів очільник Нацбанку. Нині в МВФ обговорюють ініціативу щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення. Так званих СПЗ.

Таку операцію фонд уже здійснював у 2009 році. Нині ж ідеться про 650 мільярдів доларів. Їх нададуть держави-донори. А розділять між іншими країнами, залежно від квот. Економісти ж упевнені - Україна має всі шанси отримати ці мільярди. І вже цього року.

Олег Пендзин, економіст:

Може і ми побачимо, що це рішення буде прийнято і до осені. Це за межами програми, в якій ми зараз знаходимось, за межами тих траншів, які ми очікували по 700 млн це є просто разова допомога. Сума буде надана у валютні резерви національного банку України, які до речі за останній місяць знизились фактично на 1,5 млрд доларів в зв'язку з виплатами, які були.

Олексій Кущ, економіст: