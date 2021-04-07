МВФ може надати Україні додаткові $3 млрд [ Редактировать ]
Разова допомога від МВФ. Майже три мільярди доларів додатково може отримати Україна від Фонду. Про це розповів очільник Нацбанку. Нині в МВФ обговорюють ініціативу щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення. Так званих СПЗ.
Таку операцію фонд уже здійснював у 2009 році. Нині ж ідеться про 650 мільярдів доларів. Їх нададуть держави-донори. А розділять між іншими країнами, залежно від квот. Економісти ж упевнені - Україна має всі шанси отримати ці мільярди. І вже цього року.
Олег Пендзин, економіст:
Може і ми побачимо, що це рішення буде прийнято і до осені. Це за межами програми, в якій ми зараз знаходимось, за межами тих траншів, які ми очікували по 700 млн це є просто разова допомога. Сума буде надана у валютні резерви національного банку України, які до речі за останній місяць знизились фактично на 1,5 млрд доларів в зв'язку з виплатами, які були.
Олексій Кущ, економіст:
Включается в резервы Национального банка Украины с определенными ограничениями в плане их использования. То есть, допустим, за эти деньги нельзя купить какие-то товары, услуги, эти деньги нельзя продать на межбаноквском валютном рынке. Но СПЗ можно использовать для расчета с самим фондом. 6 млрд долларов, которые Украина должна МВФ, она может частично оплатить вот этими специальными правами заимствования.
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