Члены НАТО заверили Украину в поддержке военного потенциала [ Редактировать ]
Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши провели переговоры по эскалации ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Страны обвинили Москву в подрыве деэскалации на Донбассе.
Со стороны США во встрече принимала участие и.о. замминистра обороны Аманда Дори. Мероприятие провел министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Отмечается, что страны-участницы виртуальной встречи «вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности».
Лидеры обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года.
В Пентагоне отметили, что страны договорились предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" украинских вооруженных сил.
Напомним, что 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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