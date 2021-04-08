Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши провели переговоры по эскалации ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Страны обвинили Москву в подрыве деэскалации на Донбассе.

Со стороны США во встрече принимала участие и.о. замминистра обороны Аманда Дори. Мероприятие провел министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Отмечается, что страны-участницы виртуальной встречи «вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности».

Лидеры обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года.

В Пентагоне отметили, что страны договорились предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" украинских вооруженных сил.

Напомним, что 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.

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