Российский поп-исполнитель Андрей Губин переехал из России в Египет. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники в окружении певца.

В городе Дахабе на берегу Акабского залива, популярном у любителей серфинга, он арендует большой дом. Возвращаться в Россию музыкант пока не планирует.

Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно.

Губин продолжает безбедно существовать на авторские отчисления со своих хитов и периодически работает над новым музыкальным материалом с саундпродюсером Тарасом Ващишиным. Правда, неизвестно, когда эти треки увидят свет.

В прошлом году Андрей Губин упоминал, что мечтает поскорее улететь в жаркую страну, ведь солнце способствует здоровому цвету лица. О том, что "мальчик-бродяга" навсегда перебрался в Египет стало известно в ноябре 2020 года, когда друзья обеспокоились его местонахождением.

Жанна Фриске и Андрей Губин на фестивале "Песня года" в Москве, 2006 год

В середине июля 2020 года Губин впервые за 15 лет выступил на публике. На вечеринке в караоке-клубе на Кузнецком мосту он дуэтом песню Леонида Агутина "На сиреневой луне"» вместе с поэтом-песенником Ильей Бардо, принимавшим участие в 5-м сезоне шоу "Голос".

Тогда в Сети распространились фотографии, на которых артист выглядит плохо и болезненно. Поклонники забеспокоились, но Андрей всех успокоил.

Чувствую себя лучше, чем выгляжу, за неделю проезжаю на велосипеде 100 километров. Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние.

30 апреля Андрею Губину исполнится 47 лет. Свой первый хит "Мальчик-бродяга" он написал в 14 лет. Первым его выступлением на телевидении стало исполнение песни "Наша школа с военным уклоном" в программе "До 16 и старше".

Первое выступление Губина в качестве профессионального артиста состоялось в 1994 году на фестивале "Золотая осень Славутича", где он познакомился с Леонидом Агутиным. При его поддержке вышел альбом "Мальчик бродяга", который разошелся полумиллионным тиражом к концу 1995 года.

В середине 2000-х годов у Губина была диагностировано заболевание нервной системы (левосторонняя прозопалгия лица), из-за которой певец стал выглядеть хуже и был вынужден отказаться от творческой активности.

Андрей Губин в 2020 году

Напомним,"Подробности" писали, что певец Андрей Губин сильно постарел.