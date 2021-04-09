В субботу, 10 апреля, в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание 2021 года. Однако в Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно пройдет 24 апреля.

Указано, что в пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется около 11:00.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);

приглашения-пропуска.

На тестирование с собой стоит взять:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,

бутылку с питьевой водой без этикетки,

средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В Минобразования обращают внимание, что все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценивания: они должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Читайте также, в 2021 году процедура проведения Внешнего независимого оценивания может пройти в измененном формате в связи с тем, что в настоящее время в стране не отступила эпидемии коронавирусной инфекции. Каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования для абитуриентов - пока неизвестно.