Пробное ВНО-2021: в каких регионах состоится [ Редактировать ]
В субботу, 10 апреля, в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание 2021 года. Однако в Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно пройдет 24 апреля.
Указано, что в пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется около 11:00.
Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:
- паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);
- приглашения-пропуска.
На тестирование с собой стоит взять:
- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,
- бутылку с питьевой водой без этикетки,
- средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
В Минобразования обращают внимание, что все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценивания: они должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.
Читайте также, в 2021 году процедура проведения Внешнего независимого оценивания может пройти в измененном формате в связи с тем, что в настоящее время в стране не отступила эпидемии коронавирусной инфекции. Каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования для абитуриентов - пока неизвестно.
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