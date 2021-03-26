Все решения Министерства относительно ВНО будут базироваться на эпидситуации/ фото: Апостроф

В 2021 году процедура проведения Внешнего независимого оценивания может пройти в измененном формате в связи с тем, что в настоящее время в стране не отступила эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, все решения подконтрольного ему ведомства относительно ВНО зависят от дальнейшей эпидемиологической ситуации на территории Украины.

Инструмент ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенные события по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, - это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Упреки в отмене ВНО являются фейками.

Отмечается, что Шкарлет не уточнил, каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования для абитуриентов, которые желают поступить в отечественные ВУЗы.

Ранее мы писали, что в Министерстве образования и науки заявляют, что внешнее независимое оценивание в 2021 году состоится в запланированные сроки. Результаты пробного ВНО обнародуют на информационных страницах участников 16 апреля.

Отмечается, что в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что вскоре будет рассмотрен вопрос проекта постановления о премиях для лучших участников внешнего независимого оценивания.

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