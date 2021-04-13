Зеленський хоче ліквідувати Окружний адмінсуд Києва [ Редактировать ]
Досить сейфів, набитих мільйонами готівки. Володимир Зеленський хоче ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідний законопроект президент подав до Верховної Ради.
Підстава - до інстанції більше немає довіри.
Раніше Окружний адмінсуд Києва прославився низкою скандальних рішень. Зокрема, визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку" й поновив на посаді підозрюваного в корупції голову Фіскальної служби Романа Насірова.
Очільника суду - Павла Вовка - підозрюють у спробі захопити державну владу й корупції. Минулого тижня НАБУ викрило квартиру його брата, де знайшли мільйони готівкою і антикваріат.
Сам Павло Вовк заявив, що Окружний суд уже шість років працює під тиском провокацій. А рішення президента про ліквідацію назвав наслідком маніпуляцій окремих активістів.
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