Підстава - до інстанції більше немає довіри

Досить сейфів, набитих мільйонами готівки. Володимир Зеленський хоче ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Відповідний законопроект президент подав до Верховної Ради.

Підстава - до інстанції більше немає довіри.

Раніше Окружний адмінсуд Києва прославився низкою скандальних рішень. Зокрема, визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку" й поновив на посаді підозрюваного в корупції голову Фіскальної служби Романа Насірова.

Очільника суду - Павла Вовка - підозрюють у спробі захопити державну владу й корупції. Минулого тижня НАБУ викрило квартиру його брата, де знайшли мільйони готівкою і антикваріат.

Сам Павло Вовк заявив, що Окружний суд уже шість років працює під тиском провокацій. А рішення президента про ліквідацію назвав наслідком маніпуляцій окремих активістів.