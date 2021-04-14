Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Кошку

Если первой вы увидели кошку, это значит, что вы спонтанный человек, который выражает свои чувства, не подумав. Иногда своей искренностью вы можете ранить чувства других людей. Также это значит, что вы не любите извиняться, даже если накосячили. Однако вы не отказываетесь от диалога и всегда стараетесь завести дружбу с наибольшим количеством людей, ведь вы любите активную социальную жизнь. Даже если это отношения на короткий срок, вы наслаждаетесь ими от начала до конца.

Мышку

Если вы увидели первой мышку, это значит, что вы склонны принимать поспешные решения. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, то не ждете, пока все прояснится, чтобы определить свое положение. Ваши лучшие качества - терпимость и способность понять и принять действия других людей. А еще вы любите помогать другим. Вы цените и любите всех, с кем общаетесь!

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.

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