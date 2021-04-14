В Украине на прилавках магазинок, как оказалось, можно найти массу поддельных продуктов. В Госпродпотребслужбе рассказали, какие товары подделывают чаще всего.

Так, по данным ведомства, на первом месте в рейтинге - молоко и молочные продукты.

Несмотря на подорожание, в "молочке" чаще всего находят жиры немолочного происхождения, а сверхдорогое сливочное масло делают с существенными нарушениями.

На втором месте – несоответствие маркировки.

Продукты питания, которые покупают украинские потребители, должны быть безопасными и соответствовать всем законодательным нормам и требованиям. Мы должны защитить потребителей. Работа в этом направлении будет только усиливаться.

В этом году специалисты провели уже 85 плановых и 2908 внеплановых проверки и нашли 31 тонну фальсифицированных продуктов.

Ранее сообщалось, что цены на продукты "взлетели" в апреле. Пока будет дорожать зерно, будут дорожать продукты, в первую очередь - хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

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