Засідання під грифом "таємно". Рада нацбезпеки та оборони сьогодні знову збиралася в Офісі Президента. Цього разу без брифінгів для журналістів.

На порядку денному 7 питань. Першим обговорили ситуацію на Донбасі, у таємній формі. Розглянули другий, розширений пакет санкцій проти контрабандистів - це 12 юридичних і фізичних осіб. Серед тем також економічна та кібербезпека.

Президент Зеленський заявив, що ініціює створення законопроєкту про статус олігарха.

Володимир Зеленський, Президент України: