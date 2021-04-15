Засідання під грифом "таємно": які питання розглядали на РНБО [ Редактировать ]
Засідання під грифом "таємно". Рада нацбезпеки та оборони сьогодні знову збиралася в Офісі Президента. Цього разу без брифінгів для журналістів.
На порядку денному 7 питань. Першим обговорили ситуацію на Донбасі, у таємній формі. Розглянули другий, розширений пакет санкцій проти контрабандистів - це 12 юридичних і фізичних осіб. Серед тем також економічна та кібербезпека.
Президент Зеленський заявив, що ініціює створення законопроєкту про статус олігарха.
Володимир Зеленський, Президент України:
Ми підтримуємо бізнес і будь-який бізнес в Україні. А вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку країни, на закон України, на Верховну Раду, економіку - цього допустити більше не можна. Тому буде розроблятися законодавча ініціатива до олігархів.
по теме
Очільники двох держав проведуть дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною
Зустріч перших осіб держав неофіційно назвали новим етапом українсько-катарських відносин - країни уклали понад десять двосторонніх угод
Розмова тривала близько години: говорили і про реформи, і про подолання корупції - американський президент наголосив на важливості їхнього продовження
Володимир Зеленський подякував Альянсу за підтримку, зазначив, що Україна неухильно дотримувалася режиму припинення вогню на Донбасі від липня до грудня минулого року
До чорного списку потрапила, як її назвав президент, "золота десятка" українських ТОП-контрабандистів