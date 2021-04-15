Річні газові контракти: скільки коштуватиме блакитне паливо для населення [ Редактировать ]
Газ по річній ціні. Уже наступного тижня газзбути опублікують ціни на річні контракти постачання газу. Нагадаю, річні договори - вимога НКРЕКП. Усе заради стабільної ціни на паливо протягом року.
Тож яких цифр у платіжках чекати? І чи можуть споживачі перейти на інші тарифи?
Захмарні платіжки за газ - у минулому?
Андрій Левицький, директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут":
Абоненти будуть застраховані від стрімких коливань ціни на ринку.
Бо вже з травня всіх споживачів автоматично переведуть на річні газові контракти. Що це таке? І яких цін чекати?
Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:
Это обязательная процедура для всех. Как для поставщиков, так и для потребителей. Соответственно, в рамках этого годового контракта будет установлена фиксированная цена.
В уряді ціни ще не склали. А за прогнозами експертів, вона буде на рівні 8 гривень за куб - незмінно весь рік. Без піків.
Андрій Левицький, директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут":
Кожне домогосподарство споживає протягом року обсяг газу. В опалювальний період - це пікове навантаження, влітку маленьке. І відповідно взимку йде пікове навантаження на сімейний бюджет припадає дуже великий обсяг витрат.
Скоротити їх може тариф "Рівномірний платіж" - це альтернатива річному контракту. Коли річний обсяг спожитого газу множиться на зафіксовану річну ціну. І щомісяця споживач сплачує 1/12 суми.
Павло Тиндик, директор ТОВ "Харківгаз Збут":
Наприкінці періоду користування природного газу, звірка проводиться разом з клієнтом, визначається у разі якщо він сплатив більше, ніж спожив, ці кошти повертаються клієнту.
Ще одна альтернатива річних контрактів - класична помісячна оплата. Щоправда, тут ціна:
Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:
Будет колебаться от месяца к месяцу в зависимости от европейской конъюнктуры, и в зависимости от тех предложений, которые будет делать на внутреннем рынке НАК "Нефтегаз" Украины.
Андрій Левицький, директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут":
Він безпосередньо буде прив'язаний до ринку газу. Ми будемо публікувати його кожного місяця до початку нового місяця.
І тут головне питання - чи влітку ціна знижуватиметься? Експерти кажуть, що ні. Бо в Європі зараз "газовий дефіцит".
Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:
Поэтому говорить, что цена на газ сегодня опуститься ниже летом, и поэтому стоит поиграться там уйти на месяц, а потом снова вернуться на год - нет.
Тож, якщо бажаєте зекономити, можна закупити газ на опалювальний період улітку. Подібна пропозиція діяла і минулого року в деяких постачальників.
Андрій Левицький, директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут":
Абонент зможе проаналізувати своє споживання в зимовий період і за нижчою ціною закупити собі газ на весь опалювальний період. Скористалися даною послугою дві з половиною тисячі абонентів, вони реально зекономили 6,3 мільйона гривень.
Але як перейти на нові пропозиції від річних контрактів? Потрібно просто звернутися до постачальника з проханням змінити тариф.
Павло Тиндик, директор ТОВ "Харківгаз Збут":
Як буде зручніше нашому клієнту. Він може подати онлайн, в особистому кабінеті, або прийти до пункту наших споживачів.
Головне - обрати найвигідніший для себе тариф. А який більше підходить - залежить від того, як ви споживаєте газ.
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